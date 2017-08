M’illumino di meno ispira Roma: la bicicletta protagonista nella Capitale

Un fine settimana dedicato alla bicicletta e non solo, con azioni degli attivisti dedicate all'ambiente e alla mobilità che dimostrano come l'impegno sia fonte di cambiamento. In occasione di M'illumino di meno 2016, evento organizzato dal programma radiofonico Caterpillar, sono state realizzate anche iniziative legate alla mobilità ciclabile.