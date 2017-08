Biciclette a idrogeno

Biciclette a idrogeno . Fino a poco tempo fa, se ti piaceva muoverti in bicicletta senza dover per forza faticare, potevi acquistare un modello elettrico o, ancora meglio, un mezzo a pedalata assistita. L'offerta nei prossimi mesi si allargherà! In commercio, tra breve, potrai trovare biciclette che adotteranno un nuovo sistema di propulsione basato sulla cella combustibile ad idrogeno. L'energia, pulita, sarà ricavata dalla combinazione dell'idrogeno, contenuto in un piccolo serbatoio realizzato in fibra di carbonio, insieme all'ossigeno dell'aria. Nella cella i due componenti si trasformeranno in acqua, o meglio in vapore acqueo, e nel trasferimento di elettroni si produrrà l'energia elettrica necessaria per il moto. Alessandro Marchetti Tricamo Responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it