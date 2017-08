Biciday, una festa su due ruote

Le prove generali erano già state fatte l'anno scorso, quando 1400 comuni italiani avevano aderito con entusiasmo all'iniziativa sperimentale di dedicare un giorno intero alla bicicletta, uno dei mezzi di trasporto più vecchi, ma allo stesso tempo più moderni del nostro tempo. Quest'anno l'ufficialità: il Consiglio dei ministri ha deciso di istituire ufficialmente il Biciday, la Giornata nazionale della bicicletta. Si svolgerà ogni anno la seconda domenica di maggio e, sempre all'interno del disegno di legge, sono previste iniziative volte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile. Quest'anno la manifestazione è fissata per domenica 8 maggio ed è legata ai festeggiamenti per il 150° anniversario dall'Unità d'Italia, con diverse iniziative che si svolgeranno in luoghi simbolo della nostra storia risorgimentale. Il disegno di legge deve ora passare dal Parlamento. Al suo interno si possono trovare misure come l'istituzione di aree riservate alle bici (che dovranno essere segnalate sul sito istituzionale dell'amministrazione locale) e parcheggi adeguati vicino alle stazioni metropolitane. Inoltre, si è deciso di dare la possibilità a chi sceglie la bicicletta pieghevole di portarla con sé anche sui tram senza limiti di numero e di orario.