Bike sharing di Portland: smart e economico, paga Nike

Portland avrà un bike sharing griffato. Il suo nome ufficiale è Biketown ma potremmo chiamarlo "Nike-sharing": stanziato un finanziamento di dieci milioni di dollari dalla nota marca di abbigliamento sportivo che ha sede a Beaverton, a pochi chilometri dalla capitale dell'Oregon. Un modo per far girare il proprio marchio anche sul territorio e per sponsorizzare l'attività motoria come una bella pedalata. Questa somma si aggiunge a quelle destinate dal governo federale e dal dipartimento Trasporti dell'Oregon, permettendo l'aumento della flotta da seicento a mille biciclette.