Il cambiamento climatico per Bill de Blasio

Si chiama Bill de Blasio, ha 51 anni e prima dell'elezione a sindaco di New York era public advocate della città, un incarico simile al nostro difensore civico, una figura che deve garantire che vengano rispettati i diritti del cittadino. Oggi (in realtà a partire dal primo gennaio 2014) nella sede del comune di New York ci entra da sindaco al posto di Michael Bloomberg dopo aver sconfitto con un vantaggio di quasi 49 punti percentuali (73,3% - 24,3%) lo sfidante repubblicano Joe Lhota alle elezioni che si sono tenute martedì 5 novembre. Una vittoria così larga non si verificava dal 1985 con la vittoria di Ed Koch. De Blasio è democratico e durante le primarie era uno dei candidati più progressisti. In campagna elettorale ha insistito molto sulla necessità di ridurre le diseguaglianze tra ricchi e poveri e sulla mancanza di integrazione tra i cittadini dei diversi quartieri, luoghi sempre più abitati da persone di una sola classe sociale. Ciò di cui si è parlato poco è il cambiamento climatico, forse perché considerato da de Blasio un argomento che non può essere separato dal comune obiettivo di portare la città verso un futuro di "progresso". Gli effetti del riscaldamento globale sono già noti e li abbiamo osservati con l'urgano Sandy, un anno fa, quando i quartieri più bassi sono rimasti sott'acqua per giorni. New York è composta da una serie di piccole isole e ha quasi 840 chilometri di costa. Elementi che ne fanno una delle città più minacciate dall'innalzamento del livello dei mari causato dallo scioglimento dei ghiacci. Inoltre l'aumento della temperatura della superficie degli oceani è causa di tempeste sempre più forti e frequenti. Una bella analisi su ciò che dovrà affrontare Bill de Blasio nei prossimi anni è stata fatta dal magazine online Grist: "Se vuole aiutare tutti i newyorkesi a crescere, dovrà prendere seriamente il problema del cambiamento climatico come ha preso seriamente il problema della disparità economica. Ridurre le emissioni di gas serra della città e preparare i quartieri alle tempeste e all'innalzamento del livello dei mari è un obbligo morale per raggiungere il progresso da lui descritto, non meno importante che dare una casa a chi non ce l'ha, stimolare la mobilità sociale o accogliere i migranti". Questioni interconnesse che non possono essere affrontate separatamente. Anche perché molti newyorkesi che si trovano in una condizione di poverta, che sono rimasti senza casa o senza lavoro, lo sono proprio in seguito alla devastazione di Sandy. Per tutti questi motivi, ora il cambiamento climatico è la sfida più grande per Bill de Blasio.