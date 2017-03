Il Bike to school di Bimbimbici festeggia la primavera con i supereroi

Festeggiare con Bimbimbici 2017 l'arrivo della primavera, andando con i figli a scuola in bicicletta. Questa la proposta della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Fiab) denominata giornata nazionale del “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”. L'Italia è un Paese in cui, a parte alcune realtà virtuose, risulta difficile modificare le abitudini di spostamento ancora decisamente sbilanciate a favore dell'automobile, come dimostra l'alto tasso di mezzi ogni mille abitanti italiani rispetto ad altre capitali e ad altri Stati europei. Tutto questo mentre ci sono altre nazioni che hanno deciso di prendere a cuore la questione. Come dimostra il caso di Londra, dove il sindaco della capitale dell'Inghilterra ha deciso di stanziare fondi per allontanare le auto in prossimità delle scuole.

Bimbimbici 2017 festeggia i fumetti di Jack Kirby