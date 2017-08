Bio. Aumenti record nel 2011.

I cibi bio fanno registrare nel 2011 un aumento record del 13 per cento negli acquisti di prodotti biologici confezionati, una cifra che addirittura triplica per alcune referenze come la pasta (+ 97 per cento) e le mozzarelle (+120 per cento). E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea relativi al primo bimestre del 2011. Oltre alla pasta e mozzarelle, trainano la crescita il latte a lunga conservazione (+77 per cento) e quello fresco (+32 per cento). In aumento anche gli acquisti di prodotti ortofrutticoli biologici (+12 per cento), con punte del 32 per cento per i finocchi, del 28 per cento per le clementine e del 18 per cento per zucchine, broccoli e mele. La tendenza dell'anno scorso pare rafforzarsi. Forse le preoccupazioni sulla qualità del cibo, rilanciate dalla vicenda del 'batterio killer', spingono ancora di più i consumatori italiani verso i prodotti da agricoltura biologica. Si stima una spesa superiore a 3 miliardi di euro per il biologico in Italia. Una conferma dell'attenzione degli italiani verso i cibi etichettati con il quadratino verde, ma anche il tipico e il prodotto a chilometri zero acquistato magari direttamente dagli agricoltori o nei mercati di campagna amica dove hanno fatto la spesa 8,3 milioni di italiani nel 2010. In Italia - ricorda la Coldiretti - si contano 45.509 operatori biologici all'inizio del 2010 mentre sono coltivati a biologico 1.106.684 ettari con una crescita del 10 per cento.