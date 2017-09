Bio in spiaggia. Basta cocco, ora carote

Quest'estate molte località costiere italiane saranno toccate da un'ondata di frutta fresca e bio. Carote, ortaggi e frutta ad alto effetto abbronzante e rinfrescante verranno offerti lettino per lettino dai 'pony express della frutta' della Coldiretti, a signore, turisti e vacanzieri presenti in spiaggia. Prima data sabato 18 giugno sul lungomare di Pescara, in occasione di "Innovabio", il più grande mercato di prodotti biologici dell'estate italiana promosso dalla Fondazione Campagna Amica nel capoluogo abruzzese. L'Abruzzo è considerato la "capitale" italiana della produzione di carote. A turisti e cittadini in spiaggia a caccia della tintarella sono offerte carote e altri ortaggi ricchi in Vitamina A che - sottolinea la Coldiretti - favorisce la produzione nell'epidermide del pigmento melanina per donare il classico colore ambrato alla pelle. Un'iniziativa pilota che con l'arrivo dell'estate coinvolgerà i mercati degli agricoltori di Campagna Amica presenti per la prima volta in molte località turistiche nazionali, dove finalmente sarà possibile avere in spiaggia frutta e verdura italiana di produzione locale a chilometri zero.