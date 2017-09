BIO contro OGM

Sono il frutto di due tecniche di coltivazione diametralmente opposte. Sono il prodotto di due filosofie in antitesi. Due modelli di sviluppo diversi. L'agricoltura biologica è un ponte tra il passato (tradizioni, coltivazioni tradizionali) e il futuro (il diritto dei nostri figli a un ambiente pulito). L'agricoltura con OGM è una frattura con la natura e l'evoluzione. Gli OGM fanno terra bruciata, sono solo scienza e manipolazione, senza entrare in contatto con niente, anzi evitando il contatto con l'ambiente esterno per cui costituiscono un pericolo. La Tortuga ha pubblicato due interessanti "miniguide". Illustrano il nocciolo delle questioni in modo agile e chiaro. Basandoci sui loro contenuti possiamo proporre alcuni spunti di riflessione su due temi così radicalmente contrapposti. BIO