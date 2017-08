BIO contro OGM: informazioni pratiche sugli OGM

Informazioni pratiche sugli OGM. In Italia sono presenti in commercio soltanto soia e mais perché ne è ammessa l'importazione e l'uso in ogni trasformazione che l'industria intenda fare. Tenendo poi conto che la soia e il mais sono utilizzati dall'industria alimentare sotto forma di molti derivati (olio, lecitina, farina, amido ecc.), gli Ogm sono già presenti in migliaia di prodotti nei supermercati europei ed italiani. In Europa è vietata la produzione di Ogm in pieno campo. È invece ammessa la coltivazione a scopo sperimentale, già da prima del 1995, di soia, mais, radicchio, colza, tabacco. Prove di laboratorio per sapere se un alimento contiene Ogm Esistono, ma sono piuttosto complesse. Ve ne sono di qualitative che danno risposta affermativa sia che sia presente lo 0,2% di Ogm, sia che sia presente il 100%. Ve ne sono di quantitative ma del costo di alcune centinaia di migliaia dl lire ognuna. Sono limitate dal fatto che bisogna sapere quale Ogm ricercare, inoltre tale prova deve poter trovare nell'alimento il Dna geneticamente modificato. Se pertanto si tratta di un prodotto contenente un derivato dell'Ogm senza Dna, il test non è efficace. Parimenti il test non è efficace se il prodotto ha subito trattamenti termici (essiccazione, cottura eccetera). Prodotti biologici e Ogm I prodotti biologici sono gli unici alimenti che prevedono, per legge europea, assoluto divieto di utilizzo di Ogm in qualunque fase sia della coltivazione, dell'allevamento e della trasformazione. La filosofia dell'agricoltura biologica è esattamente all'opposto di quella dell'ingegneria genetica. Gli scienziati che propugnano l'inserimento degli Ogm nella natura, vogliono modificare l'equilibrio naturale e creare nuovi ecosistemi e nuovi alimenti. Gli scienziati dell'agricoltura biologica invece intendono conservare al più possibile l'equilibrio naturale perché ritengono più sicuro rapportarsi all'ambiente che già esiste piuttosto che modificarlo. L'ambiente esistente è frutto di un'evoluzione durata milioni d'anni. L'agricoltura biologica intende produrre alimenti con le caratteristiche di quelli che hanno nutrito le generazioni che ci hanno preceduto, perché rappresentano la sicurezza alimentare della razza umana. Vi è però il rischio che i prodotti biologici possano essere inquinati da Ogm, se posti in vicinanza di campi geneticamente modificati. Questo è un altro del motivi che giocano a sfavore della coltivazione in campo aperto degli Ogm. Tratto da: Ist. Biologico Italiano, Alimenti Geneticamente Modificati