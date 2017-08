BIO contro OGM introduzione – pensieri in libertà

BIO contro OGM introduzione. Il tema della sicurezza alimentare sta arrivando in cima alla classifica degli interessi della nostra comunità. Le motivazioni sono note, ormai, a tutti. L'originale è accorgersi che tale argomento non era più da tempo al posto che ragionevolmente gli compete! A ben pensare, questo è un aspetto che solo l'uomo moderno si trova a dover affrontare con le tensioni e la gravità di oggi. Nel suo lungo passato, infatti, ha risolto questa esigenza in un modo molto semplice: produceva il suo cibo o se lo procurava con scambi e rapporti che restavano sostanzialmente all'interno della sua stessa comunità. Oggi il meccanismo non è più questo: il cibo è diventato una merce qualsiasi, soggetta alle stesse logiche ed ai medesimi meccanismi del mercato speculativo degli scambi. Ecco allora che di sicurezza alimentare si devono occupare le leggi e la "politica", in un coacervo di interessi uguali e contrapposti, che poco aiutano ad accrescere la coscienza sulla vera natura del problema. Negli ultimi decenni in Italia, come nel resto del mondo (almeno nella sua parte definita "occidentale"), si è smarrito il rapporto col cibo, non tanto, e non solo come alimento, fonte di carboidrati, lipidi, proteine ed oligo-elementi, quanto come fondamentale raccordo con l'ambiente circostante e la cultura, l'economia, il paesaggio che lo connotano. Solo pochi anni fa, un ragazzino poco interessato alla scuola e allo studio era destinato esclusivamente "a zappare la terra"! Questo la dice lunga sul debito che l'intera società ha accumulato con l'agricoltura, e di conseguenza col cibo e con l'ambiente/territorio circostante. Riappropriarsi di questo rapporto e valorizzarlo è, allora, l'unico modo sicuro per avere certezze su ciò che si mangia, e da esso, su ciò che si è! Tutto questo è limitato da una visione, spesso, solo peIsonale ed individualistica: in altre parole si tende a pensare solo alla propria "pancia", dimenticando che invece il processo di recupero di identità e senso di appartenenza è inevitabilmente collettivo e democratico. Democratico, in particolare, perché mette necessariamente in movimento tutti i soggetti sociali, economici ed i valori stessi di una comunità. Ma in che modo l'Agricoltura biologica può essere utile in questa prospettiva? Non solo e non tanto perché l'applicazione del metodo produttivo biologico garantisce minore impatto ambientale, perché è l'unico controllato per legge e perché esclude gli Organismi geneticamente modificati, quanto perché èoggettivamente in grado di dare una risposta coerente a tutte le questioni legate alla sicurezza alimentare e al corretto rapporto tra città e campagna; in definitiva ad un modello di sviluppo sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico, a livello locale e per l'intero pianeta. Franco Zecchinato