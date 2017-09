BIO contro OGM: qualche curiosità sugli ogm

BIO contro OGM . È esattamente così. Questo la dice lunga su tutte le garanzie date da scienziati e multinazionali sulla sicurezza del rilascio degli Ogm. Il rifiuto è dovuto alla convinzione che l'industria manchi dl una scienza che accerti i rischi! In effetti la scienza dell'accertamento dei rischi genetici è ancora ad uno stadio di sviluppo embrionale. Gli stessi biologi molecolari che operano manipolazioni genetiche sono poco sensibili a svilupparla. In aggiunta enti ufficiali statunitensi, come Epa, stanziano cifre irrisorie al riguardo (1-2 miliardi di vecchie lire l'anno). Nella mensa aziendale della Monsanto niente Ogm Una delle notizie più esilaranti comparse recentemente sulla stampa riguarda la Monsanto. Sembra una barzelletta: in un comunicato esposto nella mensa aziendale della Monsanto in Gran Bretagna, a High Wybombe, Buckinghamshire, la ditta che fornisce i pasti ha reso noto di "...eliminare per quanto possibile l'impiego di sola o mais transgenici. Abbiamo preso questa decisione per essere certi che voi come clienti possiate fidarvi degli alimenti serviti" (dicembre 1999). Campagne pubblicitarie sugli Ogm Il quotidiano britannico "The Guardian" ha pubblicato un documento riservato dell'agenzia di pubbliche relazioni Surson Marsteller alla Europabios, società che rappresenta gli interessi delle industrie biotecnologiche. L'agenzia era stata incaricata di dare indicazione sulla migliore immagine possibile da dare agli Ogm: nel documento l'agenzia consigliava caldamente di "...tacere sui rischi legati agli Ogm, in quanto non possono sperare di vincere la discussione sulla questione dei rischi" (1999) Tratto da: Ist. Biologico Italiano, Alimenti Geneticamente Modificati