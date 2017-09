Bio ed equo, binomio “naturale”

Biologica è l'agricoltura che lo ha reso possibile, il processo che lo porta dalla terra, al seme, al frutto, alla lavorazione, fino agli scaffali del negozio o del supermercato. Un processo in cui centrale è il rispetto della terra, di chi la vive e di chi la lavora. È per questo che il commercio equo e solidale ha da sempre scelto di sostenere l'agricoltura biologica, che diventa un completamento naturale (in ogni senso) dei valori di giustizia e di solidarietà che lo caratterizzano: vengono selezionate produzioni eco-compatibili, i produttori vengono incentivati a convertire i terreni all'agricoltura biologica attraverso uno speciale sovrapprezzo e vengono sostenuti nelle pratiche per ottenere la certificazione che valorizzi le produzioni biologiche con i marchi di garanzia. Perché biologico deve essere anche trasparenza, tracciabilità, possibilità per il consumatore di risalire, passo dopo passo, a tutto il percorso che sta dietro il prodotto che si acquista. E questa pratica di trasparenza è normale per il commercio equo che, da sempre, vuole offrire al consumatore la possibilità di conoscere che cosa sta dietro un prodotto, le storie - di sfruttamento da un lato e di cooperazione dall'altro - che ogni prodotto può raccontare. Sempre più prodotti che si trovano nelle Botteghe del Mondo, dunque, hanno la certificazione biologica: bio ed equo si completano a vicenda per un mercato sempre più rispettoso del pianeta e dei suoi abitanti. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes