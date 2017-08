Bioagricoop – Bioagricert

L'organizzazione è attiva dal 1984 con l'obiettivo della diffusione e sviluppo dell'agricoltura biologica. La certificazione delle produzioni è il risultato di un meticoloso lavoro di controllo, effettuato lungo tutta la filiera di produzione. Si integrano controlli di tipo amministrativo e analitico, con ispezioni del processo di produzione. Bioagricoop concorre alla definizione degli standard tecnici di qualità dei prodotti biologici ed effettua il controllo analitico sui lotti, allo scopo di individuare eventuali residui di pesticidi e contaminanti. I tecnici compiono visite periodiche presso le aziende per valutare la conformità alle norme di agricoltura biologica, per quanto riguarda il processo di produzione, di trasformazione e distribuzione. Le aziende che a seguito dei vari controlli hanno ottenuto la certificazione, possono utilizzare il marchio di garanzia Bioagricert. Dalla certificazione allo sviluppo partecipativo in agricoltura biologica: le risorse "umane" e la lunga esperienza di Bioagricoop hanno condotto negli anni a dare vita a un'organizzazione attenta ed efficiente nel settore della certificazione dei prodotti biologici. Valorizzando la fiducia acquisita dai consumatori e dai produttori, Bioagricoop prima ha creato il marchio di garanzia "Bioagricert" per i prodotti biologici da lei certificati; successivamente per ragioni di tipo strutturale ed operativo, pone le basi per la costituzione di Bioagricert s.r.l a cui trasferisce le attività di controllo e certificazione della produzioni biologiche nell'agosto del 2002. Bioagricoop dal canto suo, facendo tesoro di 18 anni di esperienza nel settore agrobiologico continua ad operare attivamente nella diffusione e nell'innovazione in agricoltura biologica sia a livello nazionale che internazionale promuovendo diversi settori d?attività: sviluppo progetti, studi e ricerche, attività promozionale degli associati, attività di informazione e formazione. La grande novità della cooperativa consiste nell'associare operatori del settore cioè produttori agricoli, trasformatori e distributori dei prodotti biologici oltre che tecnici e professionisti del settore. Un forum partecipativo costante per lo sviluppo del settore biologico. Sede: Via Miliani, 7 40132 Bologna (Bo) Tel. +39 051 6199753 www.bioagricoop.it e.mail [email protected]