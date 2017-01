Biocycling, in Bolivia tra le coltivazioni bio di quinoa

In questi giorni siamo nel mezzo del nulla a Isla Incahuasi, nel salar de Thunupa (così come lo chiamavano anticamente gli Aymara), ufficialmente De Uyuni. Abbiamo visitato alcuni produttori di quinoa biologica e certificata Fairtrade nell'altipiano boliviano, dove cresce a 3750 metri d'altitudine, dopo aver partecipato alla festa dell'anniversario di Anapqui, associazione di 2000 piccoli campesini e uno dei fornitori Naturasì. Lungo la strada, prima di arrivare al grande salar ci siamo fermati in diverse comunità che producono quinoa, dove abbiamo partecipato ad un matrimonio di un produttore: 3 giorni di festa!

Quinoa bio, i contadini in sofferenza

Biocycling in Bolivia