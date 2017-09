Biodanza acquatica

La Biodanza è un sistema di esperienze accompagnate da musiche selezionate che favoriscono la naturalezza dei movimenti, l'espressione delle emozioni e l'autoregolazione dell'organismo. Gli effetti della pratica di Biodanza sono l'acquisizione di una profonda naturalezza vitale che si traduce nella vita in una nuova capacità di sentire e incontrare se stessi e gli altri. Molti degli esercizi che si propongono in acqua sono gli stessi che si propongono nelle sessioni tradizionali. La differenza è che nell'acqua calda il corpo, immerso in questo elemento primordiale, si trova in una condizione ideale per vivere un piacevolissimo stato di regressione che ricrea la sensazione di ritornare ad una situazione simile a quella provata nella dimensione intrauterina. Il livello di vigilanza e la percezione attiva dell'ambiente diminuiscono, gli occhi si chiudono spontaneamente e la consapevolezza del proprio corpo diventa una sensazione calda, armonica e dolce. L'acqua induce necessariamente un rallentamento di tutti i movimenti corporei e questo, dal punto di vista psicomotorio, significa aumentare la propria sensibilità interiore. Biologicamente si ricrea lo stato perinatale, quello stato cioè immediatamente successivo alla nascita in cui non vengono percepiti i limiti corporei ed il corpo del bebè è come se fosse "fuso" con il corpo della madre e con l'ambiente esterno. Questa condizione modifica profondamente il metabolismo organico creando le condizioni per una sensazione psichica di grande rinnovamento. Scopo della Biodanza in acqua è anche quello di aiutare a diventare più fluidi, più flessibili e più sciolti aiutandosi con gli altri partecipanti a vivere momenti di incontro, di abbandono e di sensibilità. Nell'acqua calda, il movimento del corpo di tutto il gruppo e la percezione sensibile e tattile dei movimenti altrui devono essere delicati e lievi. Così si produce un'onda complessiva di spostamento molto armonica che favorisce il senso di integrazione di ciascuno nel gruppo senza la paura del relazionamento e del contatto con l'altro. Gli esercizi vissuti in acqua in una ritrovata intimità con gli altri compagni inducono stati di abbandono piacevole e di rilassamento profondo che rinnovano l'organismo, dissolvono le tensioni e curano lo stress. Ugo Rizzo