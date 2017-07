Biodiversità e brevetti in America: agricoltori e aziende sementiere vengono citate in giudizio dal proprietario del fagiolo giallo

L'accusa è di aver violato il brevetto e di aver prodotto e venduto il suo fagiolo giallo "Enola" senza corrispondergli le royalties. Secondo Bob Brunner della Northen Feed & Bean, invece, gli agricoltori avrebbero coltivato una varietà di fagiolo messicano proveniente dalla regione di Sinaloa già dal 1997 e non l' "Enola". Il brevetto in questione è da tempo rivendicato, con il sostegno della FAO, dal CIAT (International Center for Tropical Agricolture), con sede in Colombia, perché secondo quanto affermato dall'Istituto almeno sei varietà di fagiolo presenti all'interno della propria banca genetica, presentano geni sostanzialmente identici a quelli dell'Enola. Sempre secondo il CIAT, Larry Proctor, proprietario del brevetto, avrebbe illegalmente sottratto al patrimonio genetico messicano il fagiolo giallo, scavalcando la Convenzione sulla Diversità Biologica. CIAT e FAO temono, inoltre, che il brevetto possa ostacolarli nella distribuzione gratuita delle sementi di fagiolo giallo, impedendone l'accesso da parte di tutti.