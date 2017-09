Biodomenica 2002, operazione “El Camion Zapatista”

Il prossimo 6 ottobre 2002, nelle principali piazze italiane, avrà luogo la 3° edizione della Biodomenica, la giornata nazionale dedicata all'agricoltura biologica organizzata dall'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), Coldiretti e Legambiente in collaborazione con Federazione dei Parchi, Slowfood e Banca Etica. La "Biodomenica 2002" sarà una festa dell'ambiente, della salute, dell'alimentazione, del gusto. La "Biodomenica 2002" offrirà ai cittadini la possibilità di conoscere le tecniche produttive e le pratiche agronomiche ecocompatibili, la loro praticabilità in tutto il pianeta, e la loro capacità di favorire un'equa ripartizione delle risorse, garantendone la conservazione per le generazioni future. LifeGate, il villaggio virtuale di eco-cultura, e Aiab, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura biologica, collaborano insieme con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'acquisto di due camioncini per le comunità autonome zapatiste della Selva Lacandona in Messico. Le comunità indigene autonome del Chiapas vivono nella più estrema emarginazione e povertà nonostante le loro produzioni siano d'alto valore commerciale come il caffè, il cacao, il miele, ecc. Per questi prodotti ricevono un compenso minimo perché ingannati e sfruttati dagli intermediari (coyotes) che hanno come unico vantaggio il fatto di avere un mezzo di trasporto che li porta dalle città principali sino alle comunità più isolate. Con la lotta zapatista le comunità si sono organizzate per unire le loro produzioni e portarle direttamente ai grandi mercati, grazie anche all'aiuto della società civile che cerca alternative nel Mercato equo. Per realizzare tale progetto è condizione indispensabile avere due mezzi di trasporto. Uno è un camioncino da 4,5 tonnellate, diesel, che potrebbe portare i prodotti d'ogni comunità attraversando strade sterrate all'interno della foresta, in pessime condizioni, strette e piene di fango. Il secondo è un camion di 14 tonnellate, diesel, che porterà il carico sino al mercato. La gran parte delle volte non si superano i 200 km tra la zona di produzione e il mercato principale. Per ogni persona che si iscriverà al www.lifegate.it attraverso la compilazione degli appositi tagliandini, LifeGate donerà, tramite AIAB, 1 Euro al progetto "Camioncini Zapatisti".