Bioedilizia: complesso di Steinfurt-Borghorst

Le finalità del progetto non erano quelle di limitarsi ad usare la fonte solare per il riscaldamento e la produzione di energia, ma anche di fornire nuovi impulsi al settore del solare e sostenerne una maggiore introduzione nel mercato e riscuotere consensi a livello sociale. Le caratteristiche dell'intervento. Oltre all'importante riconoscimento di "Centro residenziale solarizzato", questa realizzazione ha ottenuto il "Premio tedesco per il solare 2001" nella categoria "Edilizia solare-sviluppo urbano". Il centro, ubicato a circa 25 km. dalla città di Munster è composto da 42 appartamenti fra cui case a schiera bi o multi-familiari. Gli edifici del complesso sono caratterizzati da un elevato grado di efficienza contro la dispersione termica. Ogni edificio ha un proprio contatore di erogazione dell'energia come collegamento tra la rete di riscaldamento locale e le installazioni domestiche. L'acqua calda viene prodotta con un apposito scambiatore termico, ma se necessario, vi sono tubazioni riscaldanti alimentate da una caldaia a gas. L'energia termica ottenuta attraverso dei collettori (superficie 510mq.) viene trasferita in una centrale. Da lì il calore viene distribuito direttamente agli utenti oppure immagazzinata in serbatoi di accumulo per un uso successivo. L'accumulatore di energia termica è un bacino di 1500mc. interrato, con pareti ad alto isolamento. Secondo i primi rilevamenti effettuati nel 2000, la quota di fabbisogno energetico ricoperta, grazie all'apporto solare, fu del 26%. Da allora l'obiettivo è stato quello di incrementare le prestazioni fino a raggiungere il 34%. Il complesso si distingue non solo per criteri di risparmio energetico, ma entrano in gioco anche altre variabili quali la prospettiva ecologica e quella sociale. E' stata posta particolare attenzione alle condizioni di permeabilità del suolo, permettendo così all'acqua piovana di infiltrarsi nel terreno e proseguire il suo ciclo naturale. La varietà di dimensione degli appartamenti offre possibilità abitative a vari gruppi della popolazione, e l'esistenza di piccoli giardini destinati alle famiglie pemette un contatto diretto con la natura. Nelle immediate vicinanze vi sono asili, scuole e negozi per far sì che il trasporto privato motorizzato sia minimo. Il trasporto pubblico effettuato sia su rotaia che su gomma viene garantito da fermate in prossimità del complesso e una pista ciclabile di dipana tra le abitazioni e collega queste con il centro della città di Steinfurt.

Tomaso Scotti