Bioedilizia e amministrazioni pubbliche

Dal convegno è emerso un indirizzo strategico comune: quello di confrontarsi sulla possibilità di programmare e realizzare la manutenzione e la realizzazione di edifici pubblici secondo canoni di bioedilizia. Pertanto le amministrazioni pubbliche passeranno dalla fase attuale di sperimentazione al sistematico utilizzo di tecnologie proprie della bioarchitettura. Partendo dall'assunto che nessuna attività umana ha un impatto maggiore sull'ambiente di quella edilizia si comprende come essa ricopra un ruolo determinante all'interno dei cicli vitali e delle risorse naturali dell'ambiente: la materia prima che costituisce i materiali da costruzione, le scelte progettuali che determinano le "performance" energetiche e ambientali nella fase di vita degli organismi edilizi, passando attraverso la fase di utilizzo, fino alla demolizione del manufatto e al suo smaltimento. Le azioni delle amministrazioni devono essere pensate e programmate sulla base dell'obiettivo della sostenibilità ambientale, non distinto però da quello della sostenibilità sociale. Il coinvoilgimento di tutti è necessario perché lo sviluppo umano sostenibile si colloca sul terreno comune sul quale si incontrano le esigenze dell'ambiente, della società e dell'economia e rappresenta la sintesi di un ecosistema sociale vivibile, equo e, appunto, sostenibile. Il miglioramento qualitativo degli edifici implicherebbe un contenimento del consumo energetico, materiali ecocompatibili ed energie rinnovabili comportano un corretto sfruttamento dell'ambiente. Pertanto le amministrazioni si devono dotare di opportuni strumenti normativi, tecnici e contributivi. La difficoltà comune riscontrata dalle amministrazioni è che non sempre chi è demandato alla realizzazione dell'opera di bioedilizia ha un bagaglio di esperienza e preparazione adeguato. Spesso è necessaria un'azione di informazione sulle corrette metodologie d'intervento. Pertanto è compito dell'amministrazione fornire agli operatori coinvolti nella trasformazione del territorio, magari costruendo uno stretto rapporto di collaborazione con l'Università, gli strumenti necessari per le relazioni umane e la progettazione sostenibile dei luoghi urbani che diventi un sistema aperto a tutti e non solo una passione e un'esigenza di poche persone.

Tomaso Scotti