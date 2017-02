Cos’è la bioenergetica

Arrendersi alle sue forme, alle sue vibrazioni, al suo modo di relazionarsi al mondo, alle sue modalità di movimento, lasciare che il corpo si esprima, solo così la persona potrà raggiungere la piena conoscenza del sé, di quella parte con cui si viene in contatto solo attraverso un lungo e affascinante percorso di accettazione delle proprie parti di luce e d'ombra. Attraverso la bioenergetica si intraprende un lavoro basato sull'espressione corporea che permette di scoprire, accettare e modificare parti conosciute e sconosciute del proprio modo di agire e di essere nel mondo. Dapprima sono le modalità caratteriali ad essere osservate e rielaborate, tutti gli atteggiamenti con cui ci scontriamo nel quotidiano. Poi, scendendo in profondità, l'individuo incontra tutti i processi mentali che stimolano i singoli comportamenti che sono a loro volta relazionati a emozioni e sentimenti. Da questo momento il corpo diventa consapevole e grazie alle nuove informazioni genera quella libertà che gli permette di "ricominciare a vivere", in nuova dimensione. La spontaneità raggiunta tende a produrre maggior energia e contemporaneamente a generare nuove modalità di comportamento: non è possibile evitare le rigidità dovute all'età ma si possono evitare le tensioni dovute a emozioni costrette e trattenute a livello muscolare; più l'individuo è libero nel corpo, maggiore è l'ossigenazione mentale che porta la persona a integrare l'aspetto psichico nel corpo e la nuova modalità corporale nella mente. La persona ora si riconosce in una nuova dimensione non più caratterizzata da rigidità muscolari, blocchi articolari, tensioni, ma libera da restrizioni e inibizioni sia fisiche che mentali, capace di muoversi nel mondo con una motilità diversa. La "sua" motilità, quella che ha sempre avuto dentro se stessa, quella mai autorizzata a esprimersi.