Il biogas si fa mini. Ad Udine un impianto che simula la digestione nei bovini

Le fattorie del futuro saranno quelle in grado di chiudere il cerchio ed impiegare i rifiuti dell'attività agricola e dell'allevamento per la produzione di una fonte energetica rinnovabile, il biogas. Oggi l'Italia sta facendo scuola nel mondo, sia per le tecniche impiegate che per numero di impianti installati. Ma c'è una novità, che arriva da polo scientifico di Trieste, l'Area Science Park: un nuovo mini impianto, ideale per le aziende agricole di piccole dimensioni.

Come funziona l'impianto a biogas Jolly Cow