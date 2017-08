Con il biogas il Pakistan riduce costi e inquinamento

Nella provincia del Punjab pakistano è in corso un programma per convertire l'alimentazione dei sistemi di irrigazione da diesel a biogas. Sostituendo il gasolio con il biogas prodotto dallo sterco del bestiame, si riduce l'inquinamento e si allevia la dipendenza dalle importazioni del combustibile fossile. I resti derivanti dal processo di produzione del biogas possono poi essere utilizzati come fertilizzante, riducendo quindi anche il consumo di concimi chimici e la conseguente contaminazione di terreni e falde. L'obiettivo dell'iniziativa, come spiega il ministro dell'agricoltura del Punjab, Farrukh Javed, è quello di ridurre la dipendenza dal diesel e aumentare la produttività agricola, rendendo l'irrigazione una risorsa più accessibile e promuovendo l'utilizzo di fertilizzanti naturali.

I risultati sono positivi

I numeri del programma e il ruolo del governo