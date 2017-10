Biologico e biodinamico nelle vigne

Nicolas Joly è uno di questi: egli opera in biodinamica, una pratica ancora più intransigente della biologica. Nelle sue vigne della Loira, nell'ovest francese, dalle quali tutti i re di Francia passarono proprio per la generosa fecondità, Joly produce vini bianchi con uva di Chenin blanc. E' senz'altro il produttore di vino biodinamico più rappresentativo, per il suo ritorno alle terre degli avi dopo un'esperienza nella finanza newyorkese e per la sua opera di divulgazione e formazione di altri produttori all'insegna della biodinamica e della filosofia steineriana. La viticoltura e l'enologia nell'ambito del biodinamico vivono di quella energia che dovrebbe essere tutt'uno con gli sforzi del vignaiolo. La concimazione del terreno nelle vigne avviene con il rifiuto sistematico dell'utilizzo di sostanze diserbanti, pesticidi, ingrasso di sintesi chimica. Viene talvolta applicato l'antico credo che ritiene i cinque ettari di terra la massima estensione di vigna gestibile dal singolo produttore, e il cavallo il miglior aiuto per l'uomo per arare e predisporre la terra di vigna. L'utilizzo esasperato dei diserbanti negli anni passati ha inibito la possibilità di vita delle radici della vigna che non potendo più nutrirsi nel sottosuolo, riaffiorano per subalimentarsi col fertilizzante chimico loro propagato. Nonostante questa costrizione all'abbruttimento del vigneto, l'utilizzo della tecnologia in cantina ha fatto aumentare considerevolmente la qualità del vino. La sfida del biologico e del biodinamico è quella di arrivare a ottenere un vino eccellente senza forzatura della terra, con l'applicazione costante e ben distribuita nel tempo e nel dosaggio di elementi naturali, rispettosi dei ritmi della natura. Degusteremo così un vino da uve prodotte nell'assoluto rispetto del sottosuolo che le ospita, caratterizzato dal microclima, equilibrato di per sé, con la complessa semplicità di un alimento integro e sano. Alcuni produttori guardano ancora con scetticismo al biologico, convinti che senza le direzioni e le costrizioni date dall'utilizzo meccanico e tecnologico i vini non si esprimeranno al loro meglio. Ma i risultati dati dai vini prodotti con tecniche ecosostenibili stanno dando risultati di eccellenza, di complessità e potenzialità di evoluzione nel tempo. Non a caso aziende al meglio della produzione qualitativa internazionale come il Domaine de la Romanee Conti in Borgogna, Comtes Lafon, Chapoutier, Zind Humbrecht, Chateau Pavie e altri in Francia e nel mondo hanno riconvertito le loro pratiche di coltivazione in biodinamiche. E i consumatori sensibilizzato al rapporto cibo-natura hanno dimostrato di preferire questi vini, la cui produzione rinuncia a regole massificate in favore dell'equilibrio con la terra, e di essere disposti a spendere un po' di più (la produzione è ancora limitata rispetto al grande mercato) pur di contribuire alla tutela di sapori autentici e alla salvaguardia della terra. A cura di Simonotti Enoteca - Arona www.wineacademyitaly.com