Biologico, bambini e dieta mediterranea

Il 20% dei bambini italiani è sovrappeso e presenta livelli elevati di colesterolo nel sangue. Una ricerca condotta nelle scuole elementari della Lombardia ha rivelato infatti che un bambino su tre, tra i sette e gli otto anni ha un tasso di colesterolo di 180 e uno su otto supera i 200, livello considerato a rischio di problemi cardiovascolari. Questi dati ci permettono di concludere che i nostri bambini non sono alimentati in modo adeguato sia in termini di qualità che di quantità: mangiano troppo, si nutrono male e si muovono poco. In età pediatrica l'obesità è considerata un enorme fattore di rischio: più l'obesità è precoce più aumenta il rischio di tumore in età adulta. Attualmente un considerevole numero di esperti considera la dieta mediterranea la miglior dieta possibile in grado di aiutare a prevenire obesità, diabete, ipertensione, arteriosclerosi, osteoporosi, allergie e un certo tipo di tumori. Consideriamo, allora, che se i bambini consumeranno più cereali, legumi, verdura, frutta, semi oleaginosi, frutta secca, pesce, olio di oliva crudo, latticini come yogurt e formaggi stagionati, meno carne rossa, burro e altri grassi di origine animale, la loro salute sarà più garantita. Consideriamo anche che, se questi alimenti saranno di provenienza biologica, quanto abbiamo appena sostenuto acquisterà una rilevanza maggiore in termini di qualità della salute e della vita dei nostri bambini; in accordo con i nostri maggiori studiosi, per citarne uno, il dottor Franco Berrino, direttore della divisione di Epidemiologia dell'Istituto dei Tumori di Milano, considera importante ricercare negli alimenti soprattutto i fattori protettivi e ritiene una dieta a base di vegetali biologici preventiva per la maggior parte di tumori. Il consumo di alimenti biologici è considerato da alcune fonti come giustificato da tendenze del momento, eppure l'esperienza dimostra che un consumo orientato verso il biologico è da considerarsi come una necessità per tutti noi. Mangiare cibi non trattati con sostanze chimiche nocive, o addizionati con conservanti di origine sintetica, produce nell'organismo effetti benefici nel breve e lungo periodo. Inoltre una riconversione progressiva dell'industria agro-alimentare verso il biologico porterebbe con sé la diminuzione della contaminazione delle falde idriche dovuta ai diserbanti e ai pesticidi. In tutti i paesi in cui i concimi chimici hanno sostituito quelli organici, a distanza di soli cinquant'anni l'agricoltura, l'ambiente e la salute dell'uomo si sono venuti a trovare in grave pericolo, mentre i costi per combattere l'inquinamento e le malattie ad esso collegate sono diventati altissimi. L'impiego della chimica in agricoltura non permette di risparmiare né di produrre di più; viceversa è certo che l'agricoltura biologica, oltre a offrire raccolti soddisfacenti, non lascia dietro di sé rifiuti tossici e non comporta rischi per la vita dell'uomo, dei fiumi e dei mari. Fin qui alcune delle motivazioni con cui rendere ragione del perché alimentare i bambini con cibi biologici, secondo lo stile alimentare mediterraneo: una scelta importante che ogni genitore dovrebbe fare per contribuire positivamente e attivamente a determinare la qualità della vita dei propri figli e per sentirsi, infine, più forte al pensiero di aver comunque fatto la miglior scelta possibile per difendere la loro salute. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista