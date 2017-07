Biologico, benefici non solo per il cibo

Nell'agricoltura biologica non si fa uso di fertilizzanti o pesticidi chimici di sintesi, ma si proteggono le piante favorendo lo sviluppo di animali utili e scegliendo piante rustiche e resistenti alle malattie e si applica il criterio dell'alternanza delle coltivazioni, per non impoverire il terreno, come invece succede nelle monocolture intensive. Inoltre si usano antiparassitari naturali come macerati di piante o sistemi che impediscono la riproduzione degli insetti nocivi, e si arricchisce il terreno con letame o compost. Il risultato sono alimenti non solo privi di residui tossici, ma anche e soprattutto molto ricchi dal punto di vista nutritivo.

Il biologico pensa anche all'ambiente

Uomo e terra, un'antica amicizia