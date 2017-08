Bios

La struttura operativa della Bios si articola in un ufficio centrale e in una serie di uffici regionali. A questa struttura operativa si affianca una Commissione di certificazione. Quest'ultima è stata costituita al fine di garantire l'imparzialità dei controlli e delle certificazioni. Tra i suoi compiti principali la valutazione e la verifica collegiale delle richieste di ammissione al sistema di controllo. La commissione è formata da sei membri: un rappresentante delle associazioni di produttori agricoli, uno delle associazioni di preparatori e uno di quelle dei consumatori, un tecnico esperto in agricoltura biologica, uno di sistemi di qualità e certificazione e un membro della segreteria della Bios. La procedura di controllo avviene attraverso quattro fasi, il cui fulcro sta nei sopralluoghi aziendali e nelle analisi periodiche delle produzioni. La Bios rilascia le seguenti cerificazioni: dichiarazione di assoggettamento, dichiarazione di conformità, certificazione di lotto del prodotto, autorizzazione alla stampa di etichette. Sede: Via Montegrappa 37/C, 36063 Marostica (Vi) Tel. +39 0424 471125, Fax +39 0424 476947 [email protected] ; www.certbios.it