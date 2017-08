Biotransenergetica: verso uno sciamanesimo moderno

Quando ami o canti la gioia, quando siedi in silenzio o piangi il dolore, quando guardi le stelle o consumi il tuo pasto, quando parli ad un amico o giochi con un bimbo, guidi la tua auto o respiri l?aria tersa del mattino, semplicemente vivi. Il miracolo della naturalezza naturale si compie ad ogni battito d?ali, ad ogni cader di foglia, sorgere del sole, aprirsi di un fiore o divampare di un incendio. Più difficile è cogliere la presenza del miracolo quando la malattia ci prostra nel fisico o ci turba nell?animo, quando la persona amata ci abbandona, quando perdiamo il lavoro o fatichiamo giorno dopo giorno nella nostra quotidiana lotta per la sopravvivenza. Eppure anche in quelle occasioni il miracolo si rinnova, la naturalezza naturale si rivela secondo legge immutabili come quelle dell?impermanenza, dell?interconnessione, dell?autorinnovamento e dell?autotrascendenza dei sistemi viventi, per citarne alcune. All?uomo è dato conformarsi o contrastarle. All?uomo è dato ricordarsi di ricordare o dimenticarsi, dimorare nel cuore ed osservare in modo consapevole o accecare il proprio sguardo con i fantasmi delle proprie proiezioni mentali. La Biotransenergetica potrebbe venir definita una disciplina psico-spirituale, oppure una tecnologia del sacro, oppure ancora potrebbe essere considerata una graziosa fanciulla un po' stupita per essere al mondo, con due occhi brillanti ed un cuore puro, sospinta da un anelito di autenticità. Tale fanciulla venne concepita una quindicina d?anni fa da chi scrive e da Marlene Silveira, psicologa e sensitiva. La sua vita attuale è pertanto breve ma la sua giornata evolutiva viene da lontano. Essa porta nei suoi geni un patrimonio ricco ed articolato, oltre che selezionato da millenni di storia. Un patrimonio responsabile, tra l?altro, della brillantezza dei suoi occhi e della purezza del suo cuore (qualità alle quali, si dice, non rinuncerebbe per tutto l?oro del mondo). Un patrimonio conferitole da antiche tradizioni spirituali, più note ai giorni nostri con il termine di Sciamanesimo. L?essenza dello Sciamanesimo, e di conseguenza della Biotransenergetica che può essere considerata una sua moderna elaborazione, è la trasformazione dell?energia intesa come trasformazione della coscienza raggiunta attraverso lo sviluppo del ?potere personale? che deriva dalla realizzazione spirituale e dal profondo rispetto per la natura e tutti i suoi esseri visibili ed invisibili. Pierluigi Lattuada direttore medico LifeGate Clinica Olistica