Beatrice Antolini – Bioy

A poco più di due anni da A due, Beatrice Antolini ritorna con il nuovo album Bioy. Come d'abitudine, ha lavorato da sola a queste 10 tracce, suonando e registrando i vari strumenti presso il suo Big Saloon Home Studio di Macerata, eccezion fatta per alcune rifiniture di fiati ed archi su cui intervengono musicisti come Andy dei Bluvertigo. Confermando la sua intraprendenza e capacità di fare, Beatrice è anche produttrice dell'album. Il suo è un indie rock dalla grande personalità, spesso segnato da frenetici incastri ritmici, quasi tribali, con percussioni che roteano sullo sfondo mentre la voce interpreta linee spesso semplici e dirette. Si parte con le frasi accattivanti e sbarazzine di Piece Of Moon e del singolo We're Gonna Live, ma nel disco trovano spazio anche parentesi sonore rumorose e ruggenti (Eastern Sun) e brani distesi (Planet e Paranormal). Un merito che senza dubbio va riconosciuto a Beatrice Antolini è l'originalità: l'artista tiene alta la bandiera di un approccio alla musica che è solo suo, e nell'attuale scena italiana può orgogliosamente dire di somigliare solo a se stessa. Meno forti, in questo nuovo disco, appaiono invece i contenuti e lo spessore dei singoli brani. In più di un caso sulla scrittura prevalgono la ritmica e l'impatto generale. La carica creativa, la personalità forte di Beatrice, la voglia infinita di sperimentare e il suo approccio inusuale alle tastiere e agli altri strumenti restano punti fermi. Giulia Nuti