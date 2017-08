Birmania, pagode e minoranze etniche

Oltre ai monumenti classici di impronta essenzialmente indiana (oltre a quella propriamente birmana), una varietà di etnie costituisce il tessuto sociale su cui si è scritta la storia della Birmania che rappresenta una fucina di sorprese e l?incanto di una cordialità che è tratto di carattere distintivo di un popolo incredibilmente sereno e saldamente ancorato alle proprie tradizioni. Emozioni profonde, umane ed estetiche, in cui si intrecciano arte, spiritualità e usanze che hanno il fascino esotico di ciò che è diverso e lontano. La Birmania dai mille volti: i luoghi ?classici? e le interessanti minoranze etniche della regione di Keng Tung; i grandi spazi e gli straordinari templi. In Birmania colpisce soprattutto la profonda spiritualità di un popolo che ha saputo conservare la propria serenità e l?amore per il culto antico, che in ogni contatto dimostra una serenità vera. Così, a poco sono valsi gli sforzi per allontanare la gente dai templi, a a distruggere, per ricostruirla a 10 chilometri di distanza, l?antica Pagan, con diecimila templi, capace di emanare un?atmosfera di magia e serenità. Dovunque la gente ha saputo conservare lo stesso sorriso, la stessa semplicità di vita. Ci incanteremo davanti alla cupola d?oro della Shwedagon, ammireremo, sulle tranquille acque del lago Inlie, i pescatori Intha che pescano spingendo la barca con un remo manovrato con la gamba; ci commuoveremo guardando il tramonto ai bordi del fiume Irrawaddy, mentre il sole tinge di rosso stupa e pagode. Incontreremo minoranze etniche che ancora vestono gli antichi costumi; scopriremo a Mandalay che, accanto a templi stupendi, nel fiume uomini e bufali faticano per imbrigliare tronchi che la corrente trasporterà. Sonia Di Gregorio