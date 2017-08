A Birmingham un impianto di energia verde da 60 milioni

L'impianto sorgerà nei pressi di Birmingham e sarà il primo di questo genere in Inghilterra. Qui l'energia elettrica verrà prodotta dalla gassificazione del legno, o meglio della lignina, risorsa rinnovabile e fornita da una azienda locale. Un progetto del valore di circa 60 milioni di euro (48 milioni di sterline) che sarà realizzato entro il 2016 dalla MWH, società di consulenza, ingegneria e costruzioni, nell'ambito dell'acqua, dell'energia e delle risorse naturali, grazie anche all'investimento da parte di un Consorzio formato dalla Green Investment Bank, e altri importanti attori impegnati nello sviluppo della green economy. “Si tratta di un grande riconoscimento”, ha sottolineato Viviana Mariani, direttore tecnico e responsabile della divisione Energia e Infrastrutture di MWH in Sud Europa, “e un’ulteriore conferma delle grandi competenze tecniche che mettiamo a disposizione in materia di energie rinnovabili, biomasse, power generation in tutto il mondo”.