Biro il robot che aiuta a tagliare la bolletta della luce

Per chi è nato o cresciuto negli anni '80, certamente ricorda i primi robot giocattolo, in grado di parlare, raccogliere oggetti, registrare suoni. E oggi il robot potrebbe anche dirci come risparmiare sulla bolletta della luce: verrà infatti lanciato a breve sul mercato (entro fine anno) Biro, un piccolo gioiello della robotica e dell'analisi energetica.

Biro il robot equipaggiato con pannelli fotovoltaici