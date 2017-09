Birre solidali

Sull'origine di queste birre così si racconta... Nel villaggio di Saluseke, nell'Africa meridionale, c'era una volta un fiero e coraggioso cacciatore di istrici, la carne preferita dagli abitanti del villaggio. Un giorno il cacciatore andò a caccia, ma non ritornò. Nessuno nel villaggio riusciva a farsi una ragione della sua scomparsa. La sua famiglia perse tutte le speranze e lo dichiarò morto. Cominciò un periodo di lutto e di pianto, ma all'alba del terzo giorno il villaggio fu risvegliato dal suono della marimba che annunciava una buona notizia: il cacciatore stava ritornando al villaggio con la preda. I giorni tristi erano finiti e ciascuno ricevette la sua parte di carne. Per celebrare degnamente la festa, il capo del villaggio chiese alla moglie del cacciatore, che per vivere produceva vino di palma, di creare una bevanda speciale. Fu così che la moglie del cacciatore decise di usare la noce di palma per produrre una birra. Dopo cinque settimane la birra era pronta e fu messa in grosse zucche vuote. Ogni abitante del villaggio bevve la nuova birra e brindò dicendo "Mongozo!", che significa "alla salute!", e la festa durò per tre mesi. Ancora oggi le produzioni delle birre "Mongozo", alla palma e alla banana, rispettano le fasi di lavorazione tradizionali, pur con l'utilizzo di macchinari moderni. Le noci di palma vengono acquistate a un prezzo equo dai contadini dell'Angola e del Ghana. Le banane provengono da una piantagione del Ghana, certificata dal marchio Max Havelaar, il marchio olandese che garantisce il rispetto dei criteri del commercio equo. Le birre, infatti sono prodotte in Olanda e giungono in Italia attraverso l'importazione e la distribuzione della cooperativa Chico Mendes. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes