Bit 2017: il governo deve impegnarsi di più per il turismo sostenibile

Il 77 per cento degli italiani sostiene che per l’economia turistica di un territorio, l’attenzione all'ambiente comporti una crescita. Più del 70 per cento usa internet come mezzo di informazione preferito per organizzare un soggiorno ecoturistico. Sono numeri che nel turismo, ancora più che in altri settori, evidenziano come il connubio tra ambiente e lavoro sia imprescindibile. Non solo. Il 2017 è l'Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo indetto dalle Nazioni Unite e il 45 per cento degli italiani ritiene che il governo debba impegnarsi di più per questa sfida per il futuro dell'ambiente e della nostra economia. Lo rilevano i dati del settimo rapporto Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo presentati alla Bit 2017, la Borsa internazionale del turismo. I numeri evidenziano anche come il turismo sia soprattutto un arricchimento culturale per il 45 per cento degli italiani, una conoscenza o esplorazione per il 43 per cento e relax per il 40 per cento. Ad attrarre principalmente sono arte, storia ed eventi culturali (62 per cento) ma anche natura e paesaggi (59 per cento).

Turismo sostenibile, gli italiani e le scelte green

Cosa definisce sostenibile una struttura alberghiera

Ecoturismo: preferenza per gli agriturismi e per i percorsi enogastronomici