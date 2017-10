Alla BIT 2012 in mostra il mondo

Il turismo come rilancio dell'economia. È questo il leit motiv della giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo 2012, (BIT 2012) soprattutto per l'Italia: "Il nostro è il Paese del turismo per eccellenza, - ha dichiarato il Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, Piero Gnudi - una meta ancora ambita in tutto il mondo che vedrà raddoppiare i propri numeri nei prossimi 10 anni". Ma per tutelare la crescita del turismo è indispensabile tutelare l'ambiente e il territorio ospitante, investire nella formazione e nelle offerte, che devono essere variegate e su misura: "Il turismo sarà il motore della Terza Rivoluzione Industriale - ha affermato Antonio Tajani, vice-presidente della Commissione Europea- è il nostro futuro. Ma per far sì che cresca è necessario puntare sulla tutela e sulla protezione dell'ambiente". Ne è un esempio il progetto EDEN, (Europena Destinations of ExcelleNce), lanciato cinque anni fa proprio dalla Commissione Europea. Un'iniziativa nata per promuovere il turismo e lo sviluppo sostenibile in tutta Europa e un'opportunità per le località emergenti di condividere le buone pratiche e mantenere vive tradiozioni e luoghi altrimenti destinati a perdersi.

Le proposte

Vista del villaggio di Stykkishólmur.

Un particolare della città industriale di Robuaix, in Francia.