Bjork e i suoi bastards

Dopo l'uscita del suo ultimo lavoro, Bjork aveva deciso di rilasciare alcuni remix delle canzoni contenute in Biophilia in una serie di cd, otto per l'esattezza. La serie era iniziata lo scorso 16 aprile con Biophilia Remix Series I, che conteneva le rivisitazioni di Crystalline e Solstice, al quale aveva fatto seguito Biophilia Remix Series II con Sacrifice Thunderbolt e così via. Bastards, in uscita tra poco più di un mese su etichetta One Little Indian con distribuzione Self, è la raccolta "riassuntiva" delle suddette collaborazioni con artisti e produttori, scelte specificamente da Björk per questo progetto e rimasterizzate per l'occasione dalla mastering engineer Mandy Parnell, già nominata ai Grammy Awards. Il nuovo disco contiene le rivisitazioni di artisti come Current Value, Death Grips, Hudson Mohawke, Alva Noto, Matthew Herbert, Omar Souleyman, 16-bit, These New Puritans e The Slips. La stessa Bjork ha affermato di essere stata molto affascinata nel corso dell'anno da come il cuore dei remix aveva portato Biophilia in un altro luogo, pur mantenendone il suo carattere essenziale e, come fanno spesso quando sono fatti al meglio, i remix avevano dato alle canzoni più ritmo e gambe su cui danzare. L'artista ha tenuto a specificare di aver selezionato e "corretto" per Bastards non tanto i remix migliori, ma quelli che potevano, secondo lei, costituire un insieme migliore. Ricordiamo che lo stesso Biophilia era nato dalle collaborazioni di Bjork con sviluppatori di applicazioni, scienziati, scrittori, inventori, musicisti nonché artigiani di strumenti musicali per creare un'esplorazione multimediale dell'universo e delle sue forze fisiche, in particolare quelle dove musica, natura e tecnologia si incontrano; che ognuna delle 10 canzoni dell'album è anche un'applicazione e che la suite di app è stata nominata da Apple come una delle Best Apps del 2011; e che il tour live del disco era più una performance psichedelica e un incontro di arti che un semplice concerto. L'avventura Biophilia, quindi, continua (o forse giunge al termine) con Bastards: una rivisitazione nella rivisitazione, per un'artista che non ha certo paura di sperimentare. Ed ecco una piccola anticipazione: