Blood less fur, le pellicce ecologiche diventano sempre più trendy

Coniugare le tendenze di moda con la salvaguardia dell’ambiente e la tutela degli animali è possibile. Lo dimostra Blood less fur, un marchio specializzato nella produzione di capi in pellicce finte che presentano caratteristiche simili a quelle tradizionali in vero pelo d'animale. Con sede nella città di Como, l'azienda nasce dalla creatività della stilista Silvia Gervasini che prende spunto per le sue creazioni dagli archivi della rinomata pellicceria di famiglia in cui ha lavorato a fianco alla madre Elsa Oldoini maturando un'esperienza di oltre trent'anni.

Un materiale innovativo

La nuova collezione Blood less fur