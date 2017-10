Bmw e Slow Food insieme nell’app iFoodies

Da una parte Bmw e la sua i3, l’elettrica dal design futuristico, quattro posti racchiusi in un involucro accattivante, leggera e sicura col suo abitacolo in fibra di carbonio: motore elettrico da 170 cv, trazione posteriore e baricentro basso (come sulle migliori sportive) e un’autonomia minima di 130 chilometri. Dall’altra iFoodies, l'app lanciata qualche mese fa (che ha già migliaia di estimatori) che permette di realizzare un viaggio - meglio se nel silenzio di un’auto elettrica - alla scoperta delle aziende e dei produttori di agricoltura biologica.