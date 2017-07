Bob Dylan ci riprova con Self Portrait

Dopo l'incidente in moto del 1966 che lo tenne lontano dal mondo musicale per quasi 2 anni (in verità in quei due anni era impegnato a scrivere e incidere con la The Band numerose canzoni confluite poi in The Basement Tapes e vari bootlegs), Dylan tornò ufficialmente con LP John Wesley Harding, molto apprezzato e considerato uno dei migliori album della storia del rock. Nel 1969 seguì Nashville Skyline, che già contribuì a creare un po' di confusione nei fan e nella critica a causa di alcuni cambiamenti di vocalità e composizione. Ma a giugno del 1970 arrivò Self Portrait e la confusione si trasformò in decisa irritazione. Il disco fu, infatti, il primo ad essere aspramente criticato sia dalla stampa musicale che dai fan più fedeli: Robert Christgau gli assegnò "C+" (appena sufficiente) su Village Voice, mentre per gli altri giornalisti musicali il disco era "un lavoro assolutamente mediocre", "un album orribile" fino ad arrivare alla famosa recensione di Greil Marcus per la rivista Rolling Stone, il cui incipit suona così: "What is this shit?!?!". In effetti il disco pare più un esperimento, quasi uno scherzo, e in molte interviste degli anni successivi, lo stesso Bob Dylan ha dichiarato che Self Portrait era più che altro scaturito dalla necessità di allontanare e allontanarsi dai fan (che avevano raggiunto livelli di morbosità esasperante nei suoi confronti), dalla voglia di distaccarsi dalle definizioni che lo intrappolavano in una precisa categoria e, soprattutto, dall'etichetta di "portavoce di una generazione intera". Già nel 1970 Bob Dylan metteva le mani avanti, affermando che la forza del disco si sarebbe colta negli anni successivi. Ora che ne sono passati quarantatré, Dylan deve aver pensato che finalmente i tempi sono maturi, tanto da riproporre addirittura versioni alternative tratte dalle session di registrazione di quell'album in una nuova raccolta in uscita il 27 agosto prossimo. Another Self Portrait (1969-1971), il decimo capitolo delle Bootleg Series di Dylan, sarà disponibile in versione standard, un doppio cd che includerà 35 rarità e incisioni inedite effettuate dal cantautore tra il '69 e il '71, e in versione deluxe, un cofanetto con 4 cd che includerà anche l'intera performance di Dylan con The Band allo storico Festival dell'Isola di Wight del 31 agosto 1969 (anch'essa poco felice), oltre alla versione rimasterizzata dell'intero Self Portrait con la tracklist originale e due libri contenenti "note d'accompagnamento revisionistiche" (come vengono definite sul sito ufficiale di Bob Dylan) scritte da… proprio lui: Greil Marcus, che nel frattempo ha decisamente modificato la propria posizione nei confronti del disco. Tra le altre cose, infine, Bob Dylan ha realizzato un nuovo dipinto per la copertina di questo nuovo volume. Bob Dylan sarà, poi, in Italia in un tour europeo dal vivo che toccherà anche l'Italia per sei date: il 2, 3 e 4 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 6 e 7 novembre all'Atlantico di Roma, l'8 novembre al Gran Teatro Geox di Padova.