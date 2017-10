Boeing e l’Università di Cambridge insieme per realizzare il primo aereo ibrido

Continua la ricerca di propulsori sempre più efficienti, anche nel mondo dell'aviazione civile. E i ricercatori dell'Università di Cambridge, in collaborazione con Boeing, hanno testato con successo il primo velivolo alimentato da un motore accoppiato elettrico-benzina. Il motore elettrico, in questo caso, concorre a far girare l'elica di un monoposto, consumando il 30 per cento in meno di carburante. “Anche se la tecnologia ibrida è presente nel mondo dell'auto da più di dieci anni, quello che ha bloccato lo sviluppo di aerei a propulsione elettrica è stata la tecnologia delle batterie”, ha dichiarato Paul Robertson del dipartimento di Ingegneria di Cambridge, a capo del progetto. “Fino a poco tempo, erano troppo pesanti e con una capacità di stoccaggio di energia insufficiente. Ma con l'avvento delle batterie ai polimero di litio, simili a quelle che troviamo sui laptop, l'idea di un aereo ibrido - sia pure di scala ridotta- è realizzabile”. Il principio è lo stesso delle auto ibride. Durante il decollo i due motori lavorano insieme per generare la massima potenza. Una volta raggiunta la quota di crociera, il motore elettrico può essere utilizzato come generatore di energia per le batterie o come secondo motore per ridurre i consumi di carburante.

Immagini credit University of Cambridge