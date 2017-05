“Bombón el perro. L’amicizia è una questione di istinto”

Forse la parola più adatta per definire il film è tenerezza: tenerissimo ed estremamente espressivo è Bombón, il cane che dà il nome alla pellicola; dolce e malinconico lo sguardo del protagonista Coco, il padrone dell'animale; profondo e insondabile il rapporto che si stabilisce in poco tempo fra i due. Non a caso, sulla locandina campeggia come sottotitolo la scritta "l'amicizia è una questione d'istinto": cane e padrone si incontrano per combinazione, come spesso è accaduto anche nella vita reale a chi possiede un animale domestico. A Coco, licenziato a 52 anni perché una multinazionale ha comprato la piccola stazione di servizio in cui lavorava da tempo, viene regalato uno splendido esemplare di dogo argentino in cambio della riparazione di un'auto. Solo, senza soldi né casa, improvvisamente si ritrova con qualcuno da accudire: lo slancio dell'uomo, la sua apparente follia nell'accogliere un animale in un momento così critico della sua esistenza, saranno però ripagati dalla fortuna materiale che gli darà Bombón. L'amicizia, l'amore, la serenità arriveranno pure per Coco, ma a patto che tenga sempre il cane con sé! Per il film, Carlos Sorín (già autore di "Piccole storie") ha scelto solo attori non professionisti: il protagonista è, nella vita di tutti i giorni, un dipendente di un garage che il regista conosceva da anni. Una scelta dettata da una precisa esigenza di veridicità, come spiega lo stesso Sorín: "Mi domandavo se fosse possibile raccontare una storia di fantasia che - come quelle coperte di una volta che le nonne facevano cucendo insieme pezzi di stoffe differenti - fosse costituita da parti di realtà, di verità". La ricerca di autenticità si vede, ad esempio, nella descrizione di un'umanità ferita dalla storia recente dell'Argentina, ma che sa risollevarsi facendo leva sul rapporto con gli altri (umani o animali che siano). E ancora, nel ricorso allo stile del documentario: camera a mano, che indugia a lungo sull'espressione intensa degli occhi di Coco, e luce naturale nelle riprese esterne. A fare da sfondo a questa storia commovente, infatti, c'è il paesaggio spoglio e selvaggio della Patagonia, fatto di strade che si snodano nel deserto, ma lungo le quali si finisce sempre per incontrare qualcuno che ti cambierà la vita... Olimpia Èllero