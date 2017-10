Bornasco Reggae Festival

Bornasco Reggae Festival Venerdì 29 agosto BR STYLERS DOT VIBES DUB SYNC Sabato 30 agosto AFRICA UNITE THE ROOTSCALL MR. T-BONE & THE YOUNG LIONS TROJAN SOUNDSYSTEM Is INI KAMOZE Domenica 31 agosto GOOD VIBE STYLA MELLOW MOOD CASABRASA ALL STARS Tutto il ricavato sarà devoluto ad AMREF,associazione africana per i diritti umani, nell' intento di portare acqua potabile in zone in cui ancora oggi la popolazione muore per malasanità e carenza idrica. Per info: www.myspace.com/bornascoreggae