Brad Mehldau – Live In Marciac

Risale alla primavera scorsa la pubblicazione di Highway Rider, ambizioso progetto per quintetto jazz e orchestra ad archi dove Brad Mehldau dava libero sfogo al suo amore per la musica colta europea dell'Ottocento, tornando a collaborare con il produttore Jon Brion. A qualche mese dal disco citato e a poche settimane dal più recente Love Songs (album semiclassico con Anne Sofie von Otter, il mezzosoprano svedese noto tra l'altro per il sodalizio con Elvis Costello), il musicista di Jacksonville si ripresenta con Live In Marciac, un lavoro agli antipodi dei precedenti. Live In Marciac, registrato l'estate scorsa in occasione dell'omonimo festival francese, è la seconda incisione in solitaria per il pianista dopo quella dal vivo a Tokyo (Nonesuch, 2004), o meglio la terza considerando Elegiac Cycle, un cd in studio del 1999 per la Warner. Nei 14 brani di questo doppio (il pacco-dono comprende pure un dvd, che ripropone la medesima scaletta con una sola esclusione) ritorna il Mehldau più amato dai fan della prima ora: ovvero l'improvvisatore istintivo e geniale; il jazzista lirico in grado di stupire con sequenze sonore a spirale alternate a scarti repentini; l'esploratore sensitivo delle belle melodie. Il repertorio, come spesso accade nei suoi concerti, è un equilibrato mix di ingredienti. Vi si ascoltano, per esempio, originali quali Unrequited, sognante composizione apparsa originariamente nel 1998 in Songs. The Art Of Trio, Vol. III e utilizzata poi anche nel primo capitolo della collaborazione discografica con Pat Metheny; ballate seducenti come Secret Love, dove in alcuni passaggi pare materializzarsi il fantasma di Keith Jarrett; e gli omaggi al grande canzoniere americano di Cole Porter (It's All Right With Me) e Rogers e Hammerstein (bellissima My Favorite Things, che fu il cavallo di battaglia di una vita per John Coltrane). Il tutto con le consuete e fascinose incursioni pop-rock, dagli amatissimi Nick Drake e Radiohead (Exit Music) fino ai Nirvana e ai Beatles di Martha My Dear. Il secondo cd si conclude poi con la sorprendente ripresa di Dat Dere, tema church scritto all'inizio degli anni 60 da Bobby Timmons per i Jazz Messengers di Art Blakey. E qui Mehldau rievoca il suo periodo giovanile nel quartetto di Joshua Redman, quando aveva un modo di suonare più "nero". In sintesi: Live In Marciac vince largamente il confronto con i precedenti cd solitari di Mehldau, talvolta appesantiti da eccessi intellettualistici. Da poco quarantenne, oggi il pianista sta vivendo una straordinaria maturità artistica, preludio ad altri, splendidi risultati. Ivo Franchi