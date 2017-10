Brammo presenta Enertia Plus . Naked da 160 km/h a zero emissioni

Brammo presenta a Milano le ultime novità: Craig Bramscher, CEO dell'azienda, ce ne svela le caratteristiche. Brammo è qui a Milano, all'Eicma 2010 per presentare quali novità? L'Enertia e l'Enertia Plus, ovvero la nuova versione, capace di percorrere 128 km con batterie a piena carica, che corrisponde praticamente al doppio della percorrenza che aveva il modello precedente, cioè 64 km. Può raggiungere una velocità di circa 90 km/h ed è 100% elettrica, molto facile da guidare, senza frizione nè marce. Facile da guidare come uno scooter, in realtà è una vera e propria motocicletta. Quest'anno, 2010, avete vinto anche un premio? Sì, abbiamo vinto il premio come miglior moto nella categoria elettrica, che ogni anno una rivista americana consegna alla miglior motocicletta di questa categoria e siamo molto, molto soddisfatti. Di quanti modelli è composta la gamma Brammo? Abbiamo l'Enertia e l'Enertia Plus. In più abbiamo anche la Empulse, una moto più sportiva, che può raggiungere una velocità di 160 km/h con un'autonomia di un centinaio di chilometri, insomma una vera sportiva, molto simile ad una Ducati o ad una Mv Augusta. Partecipate anche a delle vere e proprie gare? Sì vorremmo partecipare anche l'anno prossimo al TTX GP e abbiamo sviluppato la moto proprio per questo, una moto che può arrivare a 170, 190 Km/h con un pacchetto batterie da 12 kW, un'ottima potenza. Le caratteristiche tecniche di queste moto? Quando si sviluppano queste performance è particolarmente difficile controllare il raffreddamento del motore, il motore si surriscalda e somiglia molto ad un motore a benzina, e quindi utilizziamo il raffreddamento a liquido. La sfida è quella di arrivare però a metà delle batterie; oggi abbiamo il pacchetto batterie più potente che esista sul mercato. Pensate di commercializzare la moto in Europa, magari in Italia? Sì siamo molto interessati al mercato europeo. Siamo qui per avviare qualche concessionaria, non solo a Milano ma in tutta Italia e in tutta Europa, dalla Norvegia alla Spagna. Enertia navigherà in aprile verso l'Europa e pensiamo di avviare una fabbrica in Ungheria, con i nostri partners della Flextronics, così saremo in grado di fornire una buona logistica per i nostri prodotti in Europa entro l'anno prossimo. Come sta rispondendo il mercato americano a questo tipo di motocicletta? Gli americani pensano alla moto più ad uso ricreativo piuttosto che andare al lavoro per esempio, quindi troviamo molte persone che magari non vogliono acquistare una moto normale perché intimiditi o perchè magari non hanno mai imparato ad usare marce e frizione, quindi stiamo trovando molti nuovi riders che iniziano proprio con l'Enertia, mentre i motociclisti scelgono le Empulse.