Mondo brasiliano tra musica e lavoro

a di più sbagliato! a di più generalizzante! a di più superficiale! L'importante manager non è minimamente riuscito a cogliere l'intimo sentimento che ogni brasiliano porta con sé e che identifica quasi 200 milioni di persone come popolo unico e unito. Più che la voglia di far festa e ballare in continuazione, il brasiliano porta dentro di sé un aguzzato senso dell'ironia, che lo fa ridere (non deridere) di tutto e prendere in giro tutto compreso le proprie disgrazie. Proliferano nella rete i siti brasiliani dedicati alle barzellette e alla critica umoristica, soprattutto politica. Si ride di tutto, daldivampare della moda del silicone tra le brasiliane, fino alle disgrazie più serie, come il "vizietto" del presidente del Senato di manomettere il pannello di votazioni alle camere, ottenendo cosi l'approvazione delle leggi favorevoli alle sue oligarchie; oppure dal discutibile razionamento d'energia elettrica che porta tutto il paesead avere di continuo gli ormai famosi "apagão", grandi spegnimenti. Negli ultimi giorni girava nella rete un manuale con regole per risparmiare la corrente, tali come spegnere il ladro per risparmiare l'allarme elettronico, oppure evitare di prendere stimolanti per nonrestare "acceso". L'ultima regola era sicuramente la più importante: imparare a votare. In Brasile si lavora, si produce, si consuma. In Brasile si lotta contro il monopolio dei brevetti dei medicinali per l'Aids. Si scendein piazza per piangere la scomparsa di Airton Senna così come per ballare il Carnevale oppure per chiedere condizioni di lavoro e salari più degni. E in mezzo a tutto questo fomento, l'ironia è la regina assoluta, perché la regola d'oro è ridere, è sublimare i problemi, facendoli diventare musica o barzelletta. Così sono più facili da risolvere. Eddy Bedendo