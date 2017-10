Brexit, le conseguenze per il mondo dell’auto ecologica

È un terremoto che scuote l’Unione europea e promette, se non di rivoluzionare, quantomeno di mutare profondamente i rapporti tra il Continente e le terre d’Oltremanica. La Brexit, vale a dire il referendum che ha sancito la fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Ue, avrà ripercussioni su ogni attività produttiva nel Regno Unito. In primis sul settore dell’auto che, nei giorni antecedenti la consultazione popolare, aveva definito come “un incubo” la possibile vittoria dei separatisti. Ebbene, l’incubo è diventato realtà.

Regno Unito pioniere della mobilità sostenibile

700mila posti di lavoro legati all’auto

Conseguenze imprevedibili nel dopo Brexit

Lo spettro dei dazi doganali