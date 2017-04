Brexit, quali conseguenze per i viaggi degli animali da compagnia

Ci sono conseguenze per i quattro zampe dopo Brexit? Sì, perché con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea anche per i nostri cani e gatti le cose possono cambiare. E non in meglio. Alla cosa sono interessati un gran numero di animali domestici: si calcola che sono circa 8,5 milioni i cani con passaporto inglese interessati dalla Brexit, mentre i gatti sfiorano i 7,5 milioni. Cifre cospicue secondo i dati riportati dalla Fediaf, la Federazione europea delle industrie per gli alimenti animali. Al momento, senza accordi precisi, queste bestiole – e i loro proprietari – sono destinati a non poter attraversare la Manica e circolare, di conseguenza, in territorio europeo.

Brexit e norme sugli animali

Le regole fino ad oggi

Cosa cambierà?

