Brian Eno, dai Roxy Music alla musica Ambient

Oggi Brian Eno compie 66 anni. Il suo curriculum è talmente vasto che di certo un post non potrebbe rendergli giustizia: la brillante carriera solista tra sperimentazione ambient e avanguardia, le collaborazioni con gli amici di sempre Robert Fripp e David Byrne, la produzione geniale dietro a capolavori immortali come Heroes di David Bowie, Remain In Light dei Talking Heads o Joshua Tree degli U2. Brian Eno è una figura chiave della musica del ’900, punto. Uno di quei personaggi che ricorderemo anche fra 2000 anni. Prima di diventare tutto questo, tuttavia, è stato anche membro di una delle band più cool e importanti dei ’70-’80, i Roxy Music.