BSE: E’ ancora emergenza

Un rapporto della Commissione Europea sulla diffusione della Bse nel 2001 in Europa rivela che, rispetto all'anno precedente, il numero dei casi registrati è passato da 1910 a 1961 e che i nuovi focolai si concentrano nei Paesi grandi produttori di carni. Il numero dei casi di Bse è passato da 7 a 125 in Germania, da 149 a 246 in Irlanda, da 162 a 277 in Francia. In netto aumento anche in Spagna dove in dodici mesi i casi sono passati da 2 a 82. In Italia sono 60 i casi di animali che sono stati individuati come affetti da encefalopatia spongiforme bovina (diagnosticata in fase pre-clinica, di cui due non autoctoni) su oltre 640.000 analisi effettuate finora. Uno ogni 10mila. Non è poco, se si considera che gli italiani mangiano 8 milioni di bovini all'anno. Bruxelles intende rivedere la graduatoria sul livello di rischio Bse tra i vari paesi comunitari, soprattutto dopo la scoperta del morbo in Austria e Finlandia, due paesi aggiunti agli altri dieci partner europei - tra cui l'Italia - nella categoria in cui la Bse "è considerata probabile ma non confermata, o confermata a livelli bassi". Dall'inizio del 2002, invece, sono 323 i casi di mucca pazza accertati in Europa, 135 dei quali in Gran Bretagna; accertati focolai anche fuori dall'Unione Europea, con cinque casi in Svizzera e uno in Slovenia. Dal bilancio di due mesi di test obbligatori nel 2002, emerge un dato allarmante, cioè che in 36 casi la Bse è stata individuata in bovini che apparivano in perfetta salute e che sarebbero finiti nella catena alimentare entro quest'anno! Intanto, in Italia è stato accertato il primo caso della variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jackob, su una ragazza residente in Sicilia, una delle Regioni più interessate dal fenomeno della macellazione clandestina. In quell'occasione, la LAV ha rinnovato l'appello ai Ministri Sirchia e Alemanno affinché l'Italia segua l'esempio dell'Olanda - che ha pianificato una vera e propria riconversione dell'allevamento intensivo - ed ha sottolineato come, a causa dei ritardi nei controlli e della mancata riforma della zootecnia, la manifestazione della variante umana della Bse sia ormai una bomba a tempo.