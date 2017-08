BSE: perchè è il prodotto degli allevamenti intensivi

PERCHE' MUCCA PAZZA E' IL PRODOTTO DEI MODERNI ALLEVAMENTI INTENSIVI. Negli ultimi anni si sono verificate in Italia e in Europa emergenze sanitarie gravissime legate alla zootecnia, ovvero all'allevamento intensivo. Si è rivelata fatale per gli esseri umani l'assunzione di carne proveniente da bovini ammalati di encefalopatia spongiforme bovina (Bse); ammalati perché nutriti con farine animali provenienti da loro simili. Erbivori regrediti a cannibali nella corsa a produrre di più a bassi costi. La "mucca pazza" (come le altre recenti emergenze: afta epizootica, polli e pesci alla diossina, maiali agli ormoni, uova alla salmonella) è figlia della vera follia: aver ridotto gli animali a macchine. L'emergenza della "mucca pazza", costosissima per i contribuenti europei, è il prodotto di un sistema zootecnico incentrato nella produzione di enormi ed inutili quantitativi di carne, latte e uova a bassissimo costo. La somministrazione delle farine animali per i bovini è l'aberrazione più evidente di un sistema che ha ridotto milioni di animali a semplici macchine di trasformazione violandone tutte le caratteristiche etnologiche, arrivando a somministrare sostanze nocive come antibiotici e promotori della crescita."Mucca pazza" è solo uno dei prodotti dell'allevamento intensivo; solo nel corso dell'ultimo anno sono emerse: l'influenza aviare che ha ucciso dodici milioni di polli, il morbo della lingua blu che ha costretto all'uccisione di oltre duecentomila pecore, l'afta epizootica e i polli alla diossina. Le ricorrenti crisi sanitarie dimostrano l'insostenibilità delle "fabbriche animali" sia per gli animali stessi che per la salute dei consumatori. L'impatto numerico dell'epidemia è un'incognita, poiché non si conosce il tempo di incubazione. Diversi scenari prevedono nei prossimi anni un numero di vittime umane variabile fra le tremila e le 130mila. Sempre che le farine di carne davvero non si usino più. Altri rischi di infezione sono taciuti. L'influenza aviaria che periodicamente colpisce polli e tacchini padani di allevamenti intensivi è molto vicina, come patologia, al ceppo virale H5N1 che qualche anno a Hong Kong uccise alcune persone. Pochi anni dopo, sempre a Hong Kong, si manifestò un altro ceppo pericoloso, l'H9N2, stroncato con esecuzioni di massa. Anche gli abbattimenti sanitari di polli e tacchini in Italia nascondono il timore di questa pericolosa - e possibile - mutazione. Le ispezioni compiute nel quadro dei controlli sulla Bse hanno portato alla scoperta di un vero e proprio mercato clandestino, con animali importati illegalmente e poi spacciati per italiani, animali alimentati con farine di carne, bovini macellati senza autorizzazione Usl di idoneità al consumo umano, allevamenti che hanno aumentato la produzione di carni "alternative" usando mangimi proibiti contenenti, fra l'altro, diossina. Un altro allarme periodicamente lanciato è quello della salmonella portata dalle uova. Poi si dimentica. I costi di "mucca pazza". Se la zootecnia ottiene sovvenzioni pubbliche quando tutto va bene, ne ottiene di più in caso di crisi. La crisi della "mucca pazza" dal 1996 in poi ha quasi portato l' Unione Europea alla bancarotta. Secondo le previsioni delle autorità comunitarie, all'inizio della crisi fino alla fine dell'emergenza nei diversi paesi colpiti, gli stati membri avranno speso l'equivalente di 40.000 miliardi di lire; oltre un quarto sono stati regalati alla Gran Bretagna negli anni scorsi. L'arsenale di misure pubbliche anti-Bse è assai oneroso: il piano "acquisto e distruzione" copre i risarcimenti ai produttori più i costi per l'abbattimento dei bovini oltre i 30 mesi di età se non testati. Inoltre, costa l'incenerimento delle parti a rischio; costa l'ammasso pubblico delle carni invendute; costa stoccare e smaltire le farine animali a basso rischio, poiché usarle è ormai proibito; costa compensare gli allevatori delle perdite; costano gli sgravi fiscali a vantaggio di allevatori e macellai. Nei soli primi sei mesi del 2001 l'Italia ha stanziato 900 miliardi per l'emergenza.